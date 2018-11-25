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Спорт

Медведева объяснила, почему больше не пользуется социальными сетями

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Медведева объяснила, почему больше не пользуется социальными сетями

Москва, 25 ноября. Двукратный серебряный призер ОИ-2018 в Пхенчхане, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о ненависти соотечественников в социальных сетях. По словам 19-летней спортсменки, она больше не пользуется мессенджерами и страницами в Сети.

Медведева выразила недоумение относительно того, что россияне в Сети называют ее «предательницей» и открыто демонстрируют ненависть.

Фигуристка отметила, что ее страницу в социальной сети Instagram ведут представители, передает «Р-Спорт».

Напомним, российская фигуристка не попала в тройку лучших, заняв лишь четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Данный результат не позволил спортсменке завоевать путевку в финал турнира, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Как ранее передавал телеканал «360», канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий Медведеву, признался, что разочарован результатом подопечной, но заверил, что всегда будет верить в россиянку.

Автор: Андрей Крылов
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