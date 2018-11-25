Сознательно идет на провокацию: эксперт объяснил незаконные действия ВМСУ в Черном море

Москва, 25 ноября. Украина, направляя военные корабли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН, сознательно стремится к разжиганию морского конфликта, чтобы затем взывать о помощи к Западу, обвиняя во всем Москву. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, Киев с самого начала использовал нарастание конфликта в Азовском море в своих интересах. Украинские власти игнорировали при этом законные требования со стороны России выполнять все уведомительные процедуры, предусмотренные международным морским правом, отметил Коротченко.

Военный эксперт обратил внимание, что никаких проблем не возникло бы, направь Киев заранее заявку на проход трех военных кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ) через Керченский залив, как это делали в предыдущие разы.

«Поэтому Киев сознательно идет на эту провокацию в расчете на то, что удастся спровоцировать реальный морской бой, а поскольку у Украины понятные шансы на поражение, то потом апеллировать к Западу и кричать об агрессивности России», — цитирует эксперта Nation News.

О том, что три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, стало известно в воскресенье утром, пишет «Известия». Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Он осуществляется по графику движения и расстановки судов, утвержденному капитаном морского порта РФ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков назвал действия украинской стороны провокацией. По его словам, это продолжение той политики в Азовском море, которую проводит Киев, заявляющий о якобы «российской угрозе» в данном регионе. При этом вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что действия ВМС Украины не останутся без ответа.