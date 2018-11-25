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Политика недели: выборы в Приморье заходят на второй круг. ФАН-ТВ

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На этой неделе яркой звездой «политической арены» снова стали выборы в Приморье. Повторные выборы губернатора назначены на 16 декабря. Но краевой избирком собирается отказать в регистрации как минимум четырем кандидатам.

В частности, претендент от КПРФ Андрей Ищенко не прошел муниципальный фильтр: в поданных им документах нашли нарушения. Из 140 необходимых подписей депутатов муниципальных районов и городских округов Ищенко получил в зачет только 134 — 11 не засчитали, поскольку они уже были проставлены в листах поддержки других кандидатов. Еще двое подписавшихся не являлись депутатами на момент проставления этих подписей.

Бумажные проволочки вполне понятны: предыдущие результаты выборов были аннулированы из-за обнаруженных ЦИКом нарушений. Поэтому теперь все строго подбивается под букву закона и проверяется. Впрочем, у нашего постоянного эксперта Николая Старикова есть альтернативная точка зрения на проблему.

Политика недели: выборы в Приморье заходят на второй круг. ФАН-ТВ

«Нам не нужны выборы губернаторов, нам не нужен муниципальный фильтр, нам нужно назначение губернаторов президентом. Если бы процедура назначения губернатора была именно такой — простое назначение президента, — то вот вся эта сегодняшняя ситуация просто отсутствовала», — отмечает общественный и политический деятель Николай Стариков.

Была бы подобная модель более эффективной — вопрос сложный и неоднозначный. Впрочем, у российского лидера и без того плотный график.

В минувшую среду Владимир Путин провел очередное совещание с военачальниками в Сочи. Речь шла о диверсификации оборонно-промышленного комплекса, которая является одной из стратегических задач для России. От нее зависит не только развитие отрасли, но и экономика страны в целом.

Политика недели: выборы в Приморье заходят на второй круг. ФАН-ТВ

«Диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач. Мы должны это понимать, мы много раз с вами об этом говорили. Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе», — сказал Владимир Путин.

 Политика недели: выборы в Приморье заходят на второй круг. ФАН-ТВ

«Я хотел бы подчеркнуть, что вооруженные силы — это неотъемлемая часть суверенитета, но любую войну начинают не военные, а политики. И поэтому, когда высший политический руководитель государства одновременно является и руководителем вооруженных сил, — это очень правильная позиция. Поэтому политик Путин объясняет своим подчиненным-военным, что сегодня происходит в политическом, так сказать, раскладе, каковы угрозы с точки зрения нашего государства. И они вместе вырабатывают пути их разрешения» — подчеркивает общественный и политический деятель Николай Стариков.

Говоря про обороноспособность России, нельзя не упомянуть конкретных людей, которые имеют непосредственное отношение к спокойному небу над нашими головами в неспокойные времена. 21 ноября после продолжительной болезни скончался Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Среди многих заслуг Коробова особой точкой осталась операция ГРУ в Крыму в 2014 году. Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким покойного.

Автор: Алексей Громов
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