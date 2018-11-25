 Политика недели: выборы в Приморье заходят на второй круг. ФАН-ТВ

На этой неделе яркой звездой «политической арены» снова стали выборы в Приморье. Повторные выборы губернатора назначены на 16 декабря. Но краевой избирком собирается отказать в регистрации как минимум четырем кандидатам.

В частности, претендент от КПРФ Андрей Ищенко не прошел муниципальный фильтр: в поданных им документах нашли нарушения. Из 140 необходимых подписей депутатов муниципальных районов и городских округов Ищенко получил в зачет только 134 — 11 не засчитали, поскольку они уже были проставлены в листах поддержки других кандидатов. Еще двое подписавшихся не являлись депутатами на момент проставления этих подписей.

Бумажные проволочки вполне понятны: предыдущие результаты выборов были аннулированы из-за обнаруженных ЦИКом нарушений. Поэтому теперь все строго подбивается под букву закона и проверяется. Впрочем, у нашего постоянного эксперта Николая Старикова есть альтернативная точка зрения на проблему.

«Нам не нужны выборы губернаторов, нам не нужен муниципальный фильтр, нам нужно назначение губернаторов президентом. Если бы процедура назначения губернатора была именно такой — простое назначение президента, — то вот вся эта сегодняшняя ситуация просто отсутствовала», — отмечает общественный и политический деятель Николай Стариков.

Была бы подобная модель более эффективной — вопрос сложный и неоднозначный. Впрочем, у российского лидера и без того плотный график.

В минувшую среду Владимир Путин провел очередное совещание с военачальниками в Сочи. Речь шла о диверсификации оборонно-промышленного комплекса, которая является одной из стратегических задач для России. От нее зависит не только развитие отрасли, но и экономика страны в целом.

«Диверсификация ОПК — это одна из ключевых, стратегических национальных задач. Мы должны это понимать, мы много раз с вами об этом говорили. Время пройдет, гособоронзаказ сократится, что делать будете? От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспособности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе», — сказал Владимир Путин.

«Я хотел бы подчеркнуть, что вооруженные силы — это неотъемлемая часть суверенитета, но любую войну начинают не военные, а политики. И поэтому, когда высший политический руководитель государства одновременно является и руководителем вооруженных сил, — это очень правильная позиция. Поэтому политик Путин объясняет своим подчиненным-военным, что сегодня происходит в политическом, так сказать, раскладе, каковы угрозы с точки зрения нашего государства. И они вместе вырабатывают пути их разрешения» — подчеркивает общественный и политический деятель Николай Стариков.

Говоря про обороноспособность России, нельзя не упомянуть конкретных людей, которые имеют непосредственное отношение к спокойному небу над нашими головами в неспокойные времена. 21 ноября после продолжительной болезни скончался Начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Среди многих заслуг Коробова особой точкой осталась операция ГРУ в Крыму в 2014 году. Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким покойного.