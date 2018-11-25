Сирия, 25 ноября. Российские военные специалисты прибыли в город Алеппо для расследования химатаки боевиков. В Ракке было совершено нападение на дом лидера одного из местных племен. Северо-западнее Алеппо произошли стычки между YPG и протурецкими силами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы укрепрайонов исламистов на юго-востоке Идлиба; ударили по расположениям боевиков в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: нанесло урон курдам в живой силе в районе Хаджина в провинции Дейр-эз-Зор.

Курды: обстреляли позиции боевиков на северо-западе от Алеппо, пострадали мирные жители; подозреваются в нападении на дом лидера местного племени в северной части Ракки.

Международная коалиция: продолжает оказывать поддержку курдам на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

К северо-западу от административного центра региона вспыхнули вооруженные стычки между боевиками протурецких группировок и Отрядами народной самообороны (YPG). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DefenseUnits), курдские радикалы обстреляли военную технику формирования «Файлак Аш-Шам» в районе населенного пункта Бирдж Хайдар. При этом несколько ударов пришлись по жилым районам города, в результате чего погибли по меньшей мере два мирных жителя. Напомним, Бирдж Хайдар находится на юго-востоке кантона Африн на линии соприкосновения сил противоборствующих сторон.

Тем временем российские военные специалисты прибыли в кварталы Алеппо, подвергшиеся химической атаке боевиков, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ достигли места происшествия, дабы оценить причиненный ущерб и установить род химических веществ, которые были использованы джихадистами. По предварительному заключению военных РФ, исламисты применили снаряды с хлором. Игорь Конашенков также отметил, что российские специалисты продолжают следить за обстановкой вокруг демилитаризованной зоны, за ситуацию внутри которой в соответствии с Меморандумом 17 сентября отвечает турецкая сторона. Напомним, ранее поступали данные о готовящейся провокации боевиков, выступающих при поддержке псевдогуманитарной организации «Белые каски».

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что террористы «Исламского государства» продолжают вести бои с проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в так называемом Хаджинском кармане. По предварительным данным, несколько курдских бойцов были убиты или получили ранения в ходе вооруженных столкновений на окраинах города Гаранидж к северо-западу от Хаджина. Напомним, накануне под контроль джихадистов также перешел населенный пункт Аль-Бахра. Таким образом, несмотря на поддержку авиации возглавляемого Соединенными Штатами международного альянса, отражать контратаки боевиков ИГ1 курдам пока не удается.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции Идлиб не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и силами незаконных вооруженных формирований. Согласно информации интернет-портала Halab Today TV, артиллерийским обстрелам правительственных подразделений подверглись укрепрайоны исламистов в окрестностях населенного пункта Джарджназ, расположенного западнее линии разграничения сил сторон. Никаких данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало. Сообщается, что этому предшествовала вылазка исламистов, предпринятая ими прошлой ночью. По данным новостного портала Al Masdar News, радикалы атаковали опорные пункты сил САР в демилитаризованной зоне в районе городов Абу-Умар и Абу-Дали, что привело к ранению нескольких военнослужащих САА.

Провинция Ракка

Twitter-канал (RisboLensky) заявляет о том, что в населенном пункте Аль-Хазина в северной части региона произошло нападение на лидеров одного из местных племен по прозвищу Тамер Мелхем Дервиш. Источник передает, что нападавшие обстреляли дом вождя, тем не менее его дальнейшая судьба пока неизвестна. Предполагается, что организаторами налета могли стать радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, местные арабские племена зачастую активно выступают против оккупации курдами северных районов провинции. Стремясь подавить народные волнения, курдские боевики нередко прибегают к применению оружия.

Провинция Хама

В северной части провинции не прекращается вооруженное противостояние между правительственными силами и боевиками исламистских бандгрупп. Военный источник в сети Twitter (HamahNow) сообщает о том, что радикалы в очередной раз обстреляли электростанцию в населенном пункте Мхарде к северо-западу от административного центра провинции. В свою очередь артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по опорным пунктам боевиков недалеко от городов Аль-Латамина и Кафр Зета, передает новостной портал Halab Today TV.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)