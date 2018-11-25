Опубликовано видео последствий химатаки террористов в Алеппо

Алеппо, 25 ноября. Минобороны РФ опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлены пострадавшие в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в сирийском Алеппо.

По данным информационного агентства SANA, в один из госпиталей Алеппо были доставлены 107 пострадавших, среди которых женщины и дети. На кадрах видеоролика можно увидеть женщин и подростков, пострадавших в результате химической атаки террористов. Женщины, дети и пожилые люди задыхаются и не могут вдохнуть, некоторые из них лежат без сознания, передает RT.

Минувшим вечером террористические группировки, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли северо-западные кварталы Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами. В ходе атаки террористы использовали 120 миллиметровые минометы. По предварительным данным, использовавшиеся при атаке боеприпасы содержали хлор.

В настоящее время на месте обстрела работают российские военные химики, которые ведут мониторинг обстановки в районе Идлибской зоны деэскалации.

Стоит отметить, что ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало о попытках организации «Белые каски», которая напрямую связана с запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1, организовать провокации с использованием отравляющих веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.