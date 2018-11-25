Китай придумал систему оценивания социального поведения граждан

Пекин, 25 ноября. Китайские власти планируют судить своих граждан за их социальное поведение. Об этом передает аналитическое агентство Bloomberg.

Руководство КНР представило проект, в котором сообщается, что власти будут собирать персональную информацию о гражданах со всех ведомств и инстанций на базе рейтинговой системы. По данной системе, отмечает издание, гражданам страны будут начислять баллы за их социальное поведение.

Отмечается, что на основании эксперимента к концу 2020 года будут простимулированы или наказаны порядка 22 миллионов китайцев.

Затем планируется, что систему оценивания скорректируют, адаптируют и введут по всей территории Китая.

Согласно имеющимся данным, власти Китая планируют модернизировать систему «черных списков», в которые попадают люди, нарушающие правила поведения.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что больше всего права человека ущемляют в Китае, КНДР, Иране и Венесуэле.