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МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями в Черном море

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МИД Украины обвинил Россию в инциденте с кораблями в Черном море

Киев, 25 ноября. Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в инциденте с кораблями ВМСУ в районе Керченского пролива.

В украинском МИД заявили, что российские корабли «применили силу в отношении кораблей Вооруженных сил Украины».

«Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушение норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву, двусторонней договорно-правовой базы», — заявили в украинском МИД.

Напомним, 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России. Погрануправление ФСБ России по Крыму опубликовало фотографии судов.

Ранее в Крыму объяснили, кто стоит за провокацией Киева в Черном море.

Автор: Денис Коробейнков
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