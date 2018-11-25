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Сирия призвала ООН принять меры против устроивших химатаку в Алеппо боевиков

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Сирия призвала ООН принять меры против устроивших химатаку в Алеппо боевиков

Дамаск, 25 ноября. Правительство Сирии обратилось к Организации объединенных наций (ООН) с призывом принять меры в отношении боевиков, которые обстреляли сирийский город Алеппо снарядами с химическими веществами внутри, а также против государств, их поддерживающих. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в Совет Безопасности и генсеку ООН.

«Правительство Сирийской Арабской Республики призвало Совет Безопасности незамедлительно и решительно осудить эти террористические преступления и взять на себя ответственность за поддержание мира и безопасности путем принятия превентивных, безотлагательных и карательных мер против государств и режимов, финансирующих терроризм», — передает текст заявления агентство САНА.

Накануне вечером боевики провели химатаку на административный центр региона. По данным информационного портала Al Masdar News, было выпущено несколько снарядов с ядовитым хлором по жилым кварталам города. При этом агентство новостей SANA News сообщало, что более 100 человек были убиты или получили ранения в результате обстрела. 

Сирия призвала ООН принять меры против устроивших химатаку в Алеппо боевиков

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщал, что в Сирию прибыли российские химики, которые ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ, а также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения.

Автор: Екатерина Кухарева
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