Судьба доллара будет печальна: аналитик предупредил Вашингтон о резком обвале экономики США



Москва, 25 ноября. Фиаско экономики США неизбежно, уверен экономист, аналитик финансовой группы «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский. По мнению эксперта, доллар обязательно обвалится, его печальная судьба предопределена.

Специалист пояснил, что Вашингтону даже выгодно ослабление американской национальной валюты. Он напомнил, что президент Штатов Дональд Трамп не скрывает своего неприятия монетарной политики Федерального резерва, и сильный доллар ему ни к чему. Именно поэтому в ближайшее время позиции доллара будут слабеть.

В среднесрочной перспективе, как считает Голубовский, доллар ждет обвал, поскольку сейчас в США наблюдается дефицит платежного, торгового и бюджетного балансов. По его мнению, Белому дому надо подумать над тем, как закрывать долги и наращивать темпы роста экономики, в противном случае, интерес инвесторов к гособлигациям Штатов упадет.

«Если будут и дальше продолжать агрессивно занимать, ФРС и дальше будет ужесточать денежную политику и США и дальше будут проигрывать торговую войну с Китаем, то судьба доллара будет печальна», — предупредил Дмитрий Голубовский.

При этом аналитик отметил, что обвал американской экономики может быть очень резким и быстрым, пишет «Политэксперт».



