В посольстве России в Лондоне отметили существенный вклад отечественной стороны в укрепление безопасности в Великобритании.

«Угроза Великобритании со стороны ИГИЛ1 (запрещено в РФ) действительно снизилась, причем в значительной степени благодаря России, работе которой в Сирии Лондон последовательно препятствует. Так что именно Россия существенно укрепила безопасность Великобритании за несколько последних лет», — сказал пресс-секретарь дипмиссии.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил Великобритании Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия является куда большей «угрозой», нежели исламский экстремизм.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что ИГ1, созданное американскими спецслужбами для реализации собственных планов, в частности, для дестабилизации обстановки в разных регионах, потерпело крах.

«Вооруженные силы и лично [глава Минобороны РФ Сергей] Шойгу, выполняя указания президента [России Владимира Путина] помешали [спецслужбам США] в реализации их планов. Если бы не российские Вооруженные силы, мы имели бы проблемы во многих регионах. Это — системные террористические акты в разных государствах, в том числе в России.

Но гидра была вырезана на корню. Метастазы есть, но основа, база, финансовая система благодаря ВС РФ была уничтожена. Безусловно, в этом состоит заслуга разных руководителей, но министр обороны внес колоссальный вклад в это достижение, наши войска справились с поставленной задачей успешно. По крайней мере, с точки зрения того, какими средствами и потерями нам обошлась эта операция. Я видел подобные спецоперации в Афганистане, тогда армия действовала не так эффективно», — говорит сенатор.

По его словам, сегодня западные спецслужбы находятся в затруднении — их инструмент если еще и не разрушен, то уж точно затуплен. ИГ пребывает в крайне плачевном состоянии. Россия бы уже давно уничтожила террористов, если бы не существовала реальная их поддержка со стороны коллективного Запада.

1 Организация запрещена на территории РФ.