Москва, 25 ноября. Действия трех украинских кораблей ВМС Украины в российских территориальных водах необходимы Киеву для того, чтобы «спровоцировать» Россию на применение силы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, украинские власти считают, что после этого в Черном море появится группировка сил НАТО.

«Сегодняшний инцидент — это «дорожная карта» в НАТО. Это не провокация. Это дыхание агрессии», — отметил Бальбек в беседе с RT.

По его словам, среди экипажей трех судов «обманутые и оболваненные пропагандой люди». Бальбек подчеркнул , что они могут пострадать из-за личных интересов нескольких украинских политиков.

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что киевская провокация была спланирована извне «западными покровителями киевского режима». Он подчеркнул, что Киев продолжит различные провокации на фоне президентских и парламентских выборов в стране. Мурадов заявил, что это необходимо украинскому президенту Петру Порошенко, который стремительно теряет свой рейтинг.

По словам вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, Киев должен соблюдать законы РФ у берегов Крыма и Керченского пролива. Он подчеркнул, что Россия примет соответствующие меры.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал действия Украины, запланированной провокацией, которую нельзя рассматривать как ошибку. Парламентарий подчеркнул, что Киев пытается дестабилизировать ситуацию и спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы Киев мог объяснить, почему Украина должна отдать свои морские порты под американские военные корабли.