Законы о ввозе на Украину автомобилей с еврономерами вступили в силу

Киев, 25 ноября. На Украине вступили в силу законы, которые легализуют автомобили с европейскими номерами, ввезенные в страну с нарушением таможенного и налогового законодательства.

Тексты документов разместили в правительственной газете «Голос Украины».

«Начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей», — отметили в пресс-службе Госфискальной службы (ГФС).

При этом в украинском ведомстве уточнили, что таможенные платежи не возвращаются. По словам представителей фискальной службы, резидент обязан будет уплатить таможенные платежи или денежный залог в том случае, если планирует осуществить пересечение украинской границы на автомобиле с иностранной регистрацией и вернуться после 00.00 часов 25 ноября.

Напомним, документы были приняты Верховной радой 22 ноября, а на следующий день президент Украины Петр Порошенко подписал два закона о растаможивании автомобилей на европейских номерах на Украине.

Этому предшествовали события, которые произошли в начале ноября, когда несколько тысяч автомобилистов блокировали движение от площади Славы до Верховной рады и Дома правительства, потребовав от правительства принятия закона, позволяющего растаможить автомобили из стран Европейского союза и снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок на украинскую территорию. Митинги продолжались в стране на протяжении нескольких дней.