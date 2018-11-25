Это открытый акт агрессии: украинцы осудили провокацию ВМСУ в Черном море

Киев, 25 ноября. Украинская общественность отрицательно отреагировала на новость об инциденте с кораблями военно-морских сил Украины в Черном море. Корабли украинского флота вторглись в морское пространство РФ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники протаранили корабли ВМС Украины, намеревавшиеся нелегально пробраться через Керченский пролив из Черного в Азовское море в обход морских международных норм.

«А наши в ответ стреляли?» — поинтересовался участник военных действий в Донбассе Юрий Касьянов.

Украинцы уверены, что экипажи кораблей ВМСУ испугались превентивных действий пограничников РФ.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Руслан Радецкий напомнил, что ранее киевские власти говорили о жестком отпоре РФ в акватории Азовского моря.

«Кто-то недавно заявлял, что враг получит по зубам в Азове. Ну что, получил?» — указал он.

Впрочем, некоторые украинские эксперты грамотно рассуждают о провокациях. Так, киевский юрист Руслан Еременко считает, что ВМС Украины агрессивными действиями могли спровоцировать серьезный конфликт. При этом адвокат назвал действия украинской стороны неразумными.

«Это открытый акт агрессии с далеко идущими последствиями», — резюмировал Еременко.

Ранее ФСБ РФ показала фотографии кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России.