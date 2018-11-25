«Нам стоит быть во всеоружии»: в Крыму объяснили, кто стоит за провокацией Киева в Черном море

Симферополь, 25 ноября. Власти Крыма отреагировали на провокацию ВСУ Украины в Черном море. О нарушении российской границы тремя военными украинскими кораблями ранее сообщила ФСБ РФ. По данным ведомства, они движутся в сторону Керченского пролива.

По словам вице-премьера правительства Крыма, постпреда республики при президенте Георгия Мурадова, киевская провокация была спланирована извне «западными покровителями киевского режима».

«Они будут продолжаться, особенно накануне президентских и парламентских выборов на Украине», — подчеркнул политик в комментарии РИА Новости.

Он напомнил, что у украинского президента Петра Порошенко стремительно падает рейтинг, и он пытается заработать очки, устраивая антироссийские провокации.

«Нам стоит быть во всеоружии», — считает Мурадов.

Как сообщало ранее Федерального агентство новостей, в воскресенье около семи часов утра три военных корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и теперь движутся в сторону Керченского пролива. В ФСБ РФ особо подчеркнули, что суда опасно маневрируют и игнорируют законные требования властей РФ. Российские пограничники делают все возможное для пресечения их незаконных действий.