«Киев получит по зубам»: в Крыму отреагировали на нарушение кораблями ВМСУ российской границы

Симферополь, 25 ноября. Действия ВМС Украины, три корабля которых пересекли госграницу России и движутся к Керченскому проливу, не останутся без ответа. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Он подчеркнул, что Киев обязан соблюдать международные нормы судоходства, а также законы РФ у берегов Крыма и в Керченском проливе. Он выразил надежду, что «Киев получит по зубам и на этом все закончится».

«У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры», — заявил Фикс в беседе с РИА Новости.

Ранее в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ России заявили, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу. Они идут из Черного моря к Керченскому проливу. В ФСБ подчеркнули, что принимают все меры для пресечения провокации.