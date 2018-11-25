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Послом Афганистана в США впервые назначили женщину

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Послом Афганистана в США впервые назначили женщину

Кабул, 25 ноября. Первой женщиной, занявшей пост посла Афганистана в США, стала Роя Рахмани, работавшая ранее в должности посла государства в Индонезии. Об этом сообщил официальный представитель президента Афганистана Харун Чахансури.

По его словам, дипломат вскоре приступит к выполнению новых рабочих обязанностей в должности посла Афганистана в Соединенных Штатах. Ранее этот пост занимал Хамдулла Мохиб, в августе текущего года его назначили на должность советника президента Афганистана по национальной безопасности.

«Роя Рахмани является одним из талантливых дипломатов Афганистана, ей удалось достигнуть успехов во время своей службы в Индонезии», — передает слова Чахансури телеканал 1TV.

Ранее глава министерства внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт сообщил о своем решении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он намерен завершить политическую карьеру и отказывается баллотироваться в парламент. 

Автор: Екатерина Кухарева
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