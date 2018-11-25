Команда «Формулы-2» Russian Time прекратит существование

Москва, 25 ноября. Российская команда Russian Time, участвующая в автомобильных гонках серии «Формула-2», прекратит свое существование после текущего сезона. Об этом сообщает портал autosport.com​​​.

В это воскресенье в рамках Гран-при Абу-Даби состоится финальная гонка «Формулы-2» в этом сезоне. По информации ресурса, вскоре после гонки Russian Time продадут новым владельцам, которые сменят название.

Russian Time была основана пять лет назад, в течение этого времени она два раза побеждала в командном зачете «Формулы-2» — в стартовом и прошлом сезонах.