Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Команда «Формулы-2» Russian Time прекратит существование

57
0 Оставить комментарий

Команда «Формулы-2» Russian Time прекратит существование

Москва, 25 ноября. Российская команда Russian Time, участвующая в автомобильных гонках серии «Формула-2», прекратит свое существование после текущего сезона. Об этом сообщает портал autosport.com​​​.

В это воскресенье в рамках Гран-при Абу-Даби состоится финальная гонка «Формулы-2» в этом сезоне. По информации ресурса, вскоре после гонки Russian Time продадут новым владельцам, которые сменят название.

Russian Time была основана пять лет назад, в течение этого времени она два раза побеждала в командном зачете «Формулы-2» — в стартовом и прошлом сезонах.

Автор: Андрей Крылов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.