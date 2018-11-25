«Работа у вас особая»: Путин высоко оценил труд спасателей центра «Защита»

Москва, 25 ноября. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу сотрудников и ветеранов центра медицины катастроф «Защита». В своей поздравительной телеграмме по случаю 25-летия центра он подчеркнул, что спасатели «Защиты» являются примером высокого профессионализма и верности долгу. Обращение опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам президента, в центре «Защита» трудятся специалисты надёжной закалки и характера. Он назвал их волевыми, твердыми духом, решительными и милосердными.

«И работа у вас особая, она связана с напряжением сил и каждодневным риском», — добавил глава государства.

Путин указал и на то, что спасатели первыми оказывают помощь пострадавшим при ударах стихии или техногенных катастрофах. По мнению российского лидера, спасательные операции сотрудников центра, которые они провели в России и за пределами страны, являются примером высочайшего профессионализма и верности долгу. В этом он видит большую заслугу ветеранов центра, тех, кто стоял у истоков его создания.

Президент также выразил уверенность, что центр «Защита» сохранит и продолжит лучшие традиции и в дальнейшем будет и дальше повышать свой авторитет и авторитет системы здравоохранения в России.