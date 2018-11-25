Макрон поддержал выход Британии из ЕС

Париж, 25 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Французский лидер подчеркнул, что это решение Лондона говорит о необходимости глубокой реформы Евросоюза. Макрон отметил, что такая реформа станет лейтмотивом выборов в Европарламент в мае 2019 года.

«Соглашение, которое было достигнуто вследствие выбора британского народа, я считаю хорошим. Я его поддерживаю», — заявил Макрон.

Также Макрон назвал выход Великобритании из Евросоюза «трауром». Он подчеркнул, что европейские страны должны выполнить суверенный выбор британского народа.

15 ноября Лондон и Брюссель согласовали договор о Brexit. Его должны утвердить парламенты ЕС, Европарламент и парламент Великобритании.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал выход Великобритании из ЕС лучшей сделкой, которую мог получить Лондон.