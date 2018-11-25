Милонов заявил о причастности Запада к провокации с украинскими военными судами
Три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в пограничном управлении ФСБ по Крыму.
«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — сообщили пограничники.
Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал украинскую агрессию. По словам депутата ГД, поддержка Запада привела к тому, что украинское военно-политическое руководство стало излишне самоуверенным. По его словам, Запад напрямую причастен к провокации с украинскими военными судами в Черном море.
«Они [западные страны] причастны к этой провокации с той точки зрения, что накачали эту безумную территориальную агрегацию излишней самоуверенностью и неадекватной самооценкой. И «отважные» украинские моряки подобного рода вещи совершают исключительно потому, что они знают: если что-то произойдет, за них заступятся. Поскольку сами за себя они постоять не могут. Это поступок на грани безумия, он является результатом пропаганды, которой они подвергаются, в результате чего неадекватно оценивают собственные силы и возможности.
Но я уверен, что Евросоюзу и США не очень бы хотелось, чтобы украинские гопники развязали новый скандал. Потому что им придется разгребать это все собственными руками. Не думаю, что они сейчас готовы к тому, чтобы Украина осуществляла военные провокации», — резюмировал парламентарий.