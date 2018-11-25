ВМС Украины заявили о продолжении выполнения поставленных задач в Черном море
Киев, 25 ноября. Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили, что три украинских корабля продолжают переход в мариупольский порт. Об этом говорится на сайте командования ВМС.
«Корабельная группа ВМС ВС Украины продолжает переход в порт Мариуполь, невзирая на противодействие РФ», — говорится в сообщении.
При этом в командовании ВМС заявили, что украинские корабли якобы соблюдают регламент и нормы международного морского права.
Украинские корабли продолжают выполнение поставленных целей в акватории, следует из сообщения пресс-службы.
Ранее пресс-служба крымского пограничного управления Федеральной службы безопасности заявила, что три корабля украинского флота незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и идут из Черного моря к Керченскому проливу.
В крымском ведомстве подчеркнули, что провокационные действия трех судов ВМС Украины продолжаются в течение пяти часов.
ФСБ России подчеркнули, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для пресечения провокации.