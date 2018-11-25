Все 27 стран ЕС одобрили соглашение по Brexit

Брюссель, 25 ноября. Лидеры всех 27 стран, остающихся в составе Европейского союза, одобрили соглашение по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на внеочередном саммите в Брюсселе.

Спустя несколько минут после открытия мероприятия Туск рассказал о том, что лидеры государств Евросоюза утвердили со своей стороны соглашение с Британией о ее выходе из сообщества. Кроме того, по словам председателя ЕП, участники саммита также одобрили политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

«27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС — Великобритания (после Brexit. — Прим. ФАН)», — заявил он.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. За выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС вели переговоры об условиях Brexit.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил ранее, что проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС — лучшая сделка, которую мог получить Лондон, и призвал британский парламент его поддержать. При этом политик отметил, что момент, когда Британия покидает Евросоюз, является трагедией, и «здесь нечего праздновать».