Юнкер назвал соглашение по Brexit «лучшей сделкой» для Лондона

Брюссель, 25 ноября. Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС — лучшая сделка, которую мог получить Лондон. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По его словам, британскому парламенту необходимо поддержать этот проект.

«Это лучшее соглашение из возможных, которые могла получить Великобритания, поэтому парламент должен его поддержать», — подчеркнул Юнкер.

Политик также отметил, что момент, когда Великобритания покидает Евросоюз, является трагедией. Он подчеркнул, что «здесь нечего праздновать».

Напомним, 15 ноября Лондон и Брюссель заявили, что согласовали договор по выходу из Евросоюза. 585-страничный документ должны согласовать парламенты государств-членов Евросоюза, парламент Великобритании, а также Европарламент.