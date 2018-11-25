Проход через Керченский пролив закрыт из-за возможных провокаций со стороны ВМС Украины

Симферополь, 25 ноября. Проход через Керченский пролив в Крыму закрыли для гражданских судов в связи с возможными провокациями со стороны кораблей военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые в нарушение Конвенции ООН вторглись в территориальные воды России. Об этом сообщил источник в транспортной сфере Южного федерального округа.

«Канал закрыт — Керченско-Еникальский канал <…> Не при любых (военных кораблях. — Прим. ФАН) закрывают. Но тут явное неподчинение требованиям, и есть опасения провокаций», — цитирует его ТАСС.

В воскресенье утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Он осуществляется по графику движения и расстановки судов, утвержденному капитаном морского порта РФ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков назвал действия украинской стороны провокацией. По его словам, это продолжение той политики в Азовском море, которую проводит Киев, заявляющий о якобы «российской угрозе» в данном регионе.