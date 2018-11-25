Стало известно, почему Меган Маркл не поедет с принцем Гарри в Замбию

Лондон, 25 ноября. Меган Маркл не поедет со своим мужем принцем Гарри в Замбию на фоне опасений за свое здоровье. Об этом пишет британское издание Sunday Express.

По информации газеты, Гарри совершит двухдневную поездку по приглашению дипломатического ведомства Замбии.

Сообщается, что Маркл уже рисковала своим здоровьем, когда посещала некоторые населенные пункты, в которых была зафиксирована вспышка вируса Зика. На этот раз герцогиня приняла решение не подвергать себя опасности, пишет «Газета.Ru».

Напомним, в октябре стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца.