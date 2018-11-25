Стало известно, когда Европарламент проголосует в поддержку соглашения о Brexit

Брюссель, 25 ноября. Европарламент может проголосовать в поддержку проектов договоренностей о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) в январе или феврале 2019 года. Об этом сообщил глава ЕП Антонио Таяни.

В воскресенье в Брюсселе состоится внеочередной саммит, в рамках которого лидеры 27 стран, входящих в состав Европейского союза, рассмотрят проект договора о Brexit. Перед началом мероприятия Таяни обратился к журналистам, назвав сроки голосования.

«Мы проголосуем, возможно, в поддержку соглашения, есть большинство, в январе, максимум в феврале», — рассказал он, добавив, что это «хорошее соглашение для обеих» сторон.

При этом Таяни отметил, что резолюция по данным договоренностям будет поставлена на голосование в декабре текущего года.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте сообщила о том, что в случае провала соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза в парламенте королевства будут сохранены четыре возможных сценария. Речь идет о повторном референдуме, перевыборах в королевстве, о проведении повторных переговоров по этому документу, а также выходу Британии из Евросоюза без соглашения.