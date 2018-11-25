В Совфеде допустили задержание украинских судов из-за нарушения законов РФ в Азове

Три корабля Военно-морских сил Украины в воскресенье, 25 ноября, незаконно пересекли российскую государственную границу и вошли в территориальные воды страны, об этом рассказали в ФСБ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков назвал действия украинской стороны провокацией. Это — продолжение той политики в Азовском море, которую проводит действующий киевский режим.

«Украинским властям необходимо обострить ситуацию вокруг Азовского моря. Они делают это планомерно и последовательно. Начало данному беззаконию положила ситуация с российским судном «Норд» — оно вместе с экипажем было незаконно задержано. Киев регулярно апеллирует к международному сообществу, прежде всего в лице американцев и европейцев. В свою очередь это международное сообщество, которое является зачинщиком государственного переворота на Украине, всячески поддерживает Киев. Прозвучало уже достаточно много заявлений как со стороны США, так и со стороны Евросоюза, той же [Федерики] Могерини. Она говорила о том, что ЕС «озабочен» ситуацией в Азовском море. Эта их «озабоченность» после провокации Украины будет лишь увеличиваться», — говорит сенатор от Республики Крым.

Европа, по словам российского политика, проигнорирует тот факт, что зачинщиком провокации была именно Украина, а не Россия. ЕС в очередной раз несправедливо встанет на сторону Киева.

«Именно для этого Украина и затеяла данную провокацию. Тем более что грядут выборы, властям необходимо продемонстрировать свою воинственность. Что касается нас, Россия — это выдержанная страна. Мы все делаем правильно и выверенно, не поддаемся эмоциям. Я думаю, наши пограничники, ВМС РФ, МИД поведут себя грамотно и ответят достойно», — продолжает Сергей Цеков.

Он также допустил, что украинские суда, нарушившие действующую нормативную правовую базу Российской Федерации, будут арестованы.