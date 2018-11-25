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Комик Зеленский обошел Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

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Комик Зеленский стал один из лидеров предвыборной гонки на Украине

Москва,25 ноября. Украинский комедийный актер Владимир Зеленский стал одним из лидеров предвыборной гонки на Украине. Источники утверждают, что комик серьезно настроен на участие в выборах.

Сам Зеленский сначала никак не подтверждал слухи об участии в предвыборной кампании. Так, в июне он рассказывал, что «любая история, связанная с политикой» его не интересует. Однако, в конце октября во время концертов юмористического шоу «Вечерний квартал» коллеги артиста вышли на сцену и «выдвинули» его кандидатом в президенты.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в проекте «Квартал 95», в котором участвует Зеленский, актер принял решение об участии в выборах, причем его представители даже оплатили рекламу для предвыборной компании.

Кроме того, его представители якобы собирают предвыборные команды, а сам Зеленский будет выдвигаться от партии «Слуга народа», которую зарегистрировали 2 декабря 2017 года. Отметим, что у проекта «95 квартал» есть сериал с одноименным названием, где Зеленский играет школьного учителя, который участвует в выборах президента, а затем триумфально побеждает.

Предстоящие выборы на Украине могут быть похожи на шоу: слишком многим деятелям культуры приписывают участие в предвыборной гонке. Так, о президентских амбициях говорил рок-музыкант Станислав Вакарчук. Кроме того, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко якобы приняла в партию украинскую певицу Анастасию Приходько, пишут «Известия».

Напомним, что в настоящий момент лидером президентской гонки является Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 21% избирателей, на втором месте Зеленский с результатом в 11%, третье место у действующего президента страны Петра Порошенко. Его рейтинг составляет 10%.

Автор: Денис Коробейников
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