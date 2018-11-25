Москва,25 ноября. Украинский комедийный актер Владимир Зеленский стал одним из лидеров предвыборной гонки на Украине. Источники утверждают, что комик серьезно настроен на участие в выборах.

Сам Зеленский сначала никак не подтверждал слухи об участии в предвыборной кампании. Так, в июне он рассказывал, что «любая история, связанная с политикой» его не интересует. Однако, в конце октября во время концертов юмористического шоу «Вечерний квартал» коллеги артиста вышли на сцену и «выдвинули» его кандидатом в президенты.

Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в проекте «Квартал 95», в котором участвует Зеленский, актер принял решение об участии в выборах, причем его представители даже оплатили рекламу для предвыборной компании.

Кроме того, его представители якобы собирают предвыборные команды, а сам Зеленский будет выдвигаться от партии «Слуга народа», которую зарегистрировали 2 декабря 2017 года. Отметим, что у проекта «95 квартал» есть сериал с одноименным названием, где Зеленский играет школьного учителя, который участвует в выборах президента, а затем триумфально побеждает.

Предстоящие выборы на Украине могут быть похожи на шоу: слишком многим деятелям культуры приписывают участие в предвыборной гонке. Так, о президентских амбициях говорил рок-музыкант Станислав Вакарчук. Кроме того, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко якобы приняла в партию украинскую певицу Анастасию Приходько, пишут «Известия».

Напомним, что в настоящий момент лидером президентской гонки является Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 21% избирателей, на втором месте Зеленский с результатом в 11%, третье место у действующего президента страны Петра Порошенко. Его рейтинг составляет 10%.