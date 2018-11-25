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Нападающий ЦСКА поделился эмоциями от победы над СКА в матче КХЛ

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Нападающий ЦСКА поделился эмоциями от победы над СКА в матче КХЛ

Москва, 25 ноября. Нападающий столичного ЦСКА Павел Карнаухов рассказал, за счет чего красно-синим удалось победить петербургский СКА (3:1) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По словам форварда, победа в дерби далась ЦСКА не так просто, поскольку играть в меньшинстве сложно.

«Победа непросто дается. Возможно, с трибун казалось, что наши спецбригады легко с этим справлялись, но на самом деле против таких команд, как СКА, просто никогда не бывает», — признался Карнаухов.

Хоккеист также отметил, что к матчам такого уровня необходимо всегда быть готовыми, поскольку обе команды — серьезные, пишут «Известия».

Спортсмен назвал дерби двух столиц «выставкой КХЛ», а также отметил, что в таких матчах нельзя ошибаться.

Напомним, матч между ЦСКА и СКА проходил в Москве и завершился со счетом 3:1. У победителей заброшенными шайбами отличились Телегин, Григоренко и Слепышев, у петербургской команды — Прохоркин.

Автор: Андрей Крылов
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