Восемь иномарок столкнулись на трассе в Кемеровской области: опубликовано видео
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Кемерово, 25 ноября. На трассе Ленинск — Кемерово произошла авария с участием 8 иномарок, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Автомобили образовали пробку, не доехав до Кемерово 2-3 км. Трасса полностью перекрыта, по предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед на дороге.
Оперативные службы находятся на месте аварии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.