Восемь иномарок столкнулись на трассе в Кемеровской области: опубликовано видео

Кемерово, 25 ноября. На трассе Ленинск — Кемерово произошла авария с участием 8 иномарок, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Автомобили образовали пробку, не доехав до Кемерово 2-3 км. Трасса полностью перекрыта, по предварительным данным, причиной ДТП стал сильный гололед на дороге.

Оперативные службы находятся на месте аварии. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.