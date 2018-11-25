Пушков в связи с обстрелом Алеппо напомнил Трампу и Макрону об обещании по химоружию

Москва, 25 ноября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя обстрелы в сирийском городе Алеппо, где боевики выпустили по жилым кварталам снаряды с химическими веществами внутри, напомнил президентам США и Франции Дональду Трампу и Эммануэлю Макрону об обещании по химоружию.

Сенатор опубликовал в микроблоге Twitter сообщение, в котором раскритиковал отсутствие реакции на произошедшее в сирийском городе со стороны Вашингтона, Парижа и ООН. В том числе Пушков напомнил о данном лидерами США и Франции обещании противодействовать таким атакам.

«Трамп и Макрон обещали наносить ракетно-бомбовые удары по тем, кто применяет химоружие в Сирии. Но ждать ударов западной коалиции по позициям боевиков, как и гневных заявлений в ООН, не приходится: боевикам можно», — написал Пушков.

Боевики обстреляли Алеппо с применением химических зарядов. Трамп и Макрон обещали наносить ракетно-бомбовые удары по тем, кто применяет химоружие в Сирии. Но ждать ударов западной коалиции по позициям боевиков, как и гневных заявлений в ООН, не приходится: боевикам можно. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 ноября 2018 г.

Напомним, сирийский канал «Сурия» накануне сообщал о том, что обстрелу боевыми припасами с отравляющими веществами подверглись жилые районы города. Власти Сирии возложили ответственность за применение боеприпасов с химическими веществами на боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ). В результате обстрела были госпитализированы не менее 107 мирных жителей.

В Алеппо прибыли российские химики, которые ведут мониторинг обстановки в районе применения боевиками отравляющих веществ, а также работают с пострадавшими, доставленными в лечебные учреждения. Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы Алеппо, вероятно, были начинены хлором. На это указывают симптомы отравления у пострадавших, указал он.

Стоит отметить, что западная коалиция во главе с США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года, действуя без согласия и координации с властями государства и резолюцией СБ ООН. Вашингтон поддерживает оппозиционные силы под предлогом борьбы с терроризмом, однако за несколько лет присутствия американских войск в регионе не было достигнуто никаких успехов в данном направлении. Более того, зафиксировано, что американская сторона обучает силовиков, в том числе курдских, с целью дестабилизации обстановки в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.