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ФСБ назвала главную цель нарушения границы РФ военными судами Украины

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ФСБ назвала главную цель нарушения границы РФ военными судами Украины

Москва, 25 ноября. ФСБ РФ назвала преднамеренной провокацией действия трех украинских военных кораблей, нарушивших границу РФ в Черном море. В ведомстве подчеркнули, что главной целью ВМСУ было создание конфликтной ситуации в регионе.

«Цель действия ВМС Украины в Черном море понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — подчеркнули в ведомстве.

В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что суда ВМСУ совершают опасные маневры и двигаются в сторону Керченского пролива. Провокации в российских территориальных водах продолжаются вот уже пятый час.

«Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — заявили в ФСБ.

Уточняется, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры, чтобы пресечь эту провокацию и обеспечить безопасное судоходство.

Отметим, что руководство ВМС ВСУ уже успело обвинить РФ в «агрессии», сообщив о «таране» российским кораблем своего буксира. В результате тот получил серьезные повреждения двигателя и обшивки, а также «потерял спасательный плотик».

Автор: Ярослава Замысловатова
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