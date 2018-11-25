Иномарка и два автобуса столкнулись под Новокузнецком: опубликовано видео
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Новокузнецк, 25 ноября. На трассе Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк произошло ДТП с участием двух автобусов и машины, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Рейсовый автобус, пассажирская «Газель» и иномарка столкнулись под Новокузнецком. По предварительным данным, авария произошла из-за оледенения трассы.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП.