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СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

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СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил

Берлин, 25 ноября. Глава оборонного ведомства Германии Урсула фон дер Ляйен планирует увеличить состав Бундесвера еще на пять тысяч военных к 2025 году. Об этом пишет в воскресенье издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.

На сегодняшний день на службе в немецкой армии состоят 183 тысячи человек. Согласно изначальным планам, руководство страны намеревалось увеличить численность военных до 198 тысяч человек, но сейчас планы поменялись — до 203 тысяч.

По данным газеты, в предстоящий понедельник пройдет заседание командования Бундесвера, на котором это будет одобрено.

Отмечается, что корректировка изначальных планов вызвана изменившимися целями Вооруженных сил ФРГ в рамках Североатлантического альянса, борьбы с киберпреступлениями и европейскими проектами.

Впрочем, как отмечает газета, сегодня в Бундесвере насчитывается порядка 20% свободных офицерских вакансий.

Автор: Андрей Крылов
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