Грибаускайте назвала 4 сценария при провале соглашения о Brexit в парламенте Британии

Брюссель, 25 ноября. Четыре возможных сценария будут сохранены в парламенте королевства в случае провала соглашения о выходе Великобритании из состава Европейского союза (Brexit), заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, озвучив при этом только три из них.

В воскресенье литовский лидер прибыла на саммит глав 27 стран, входящих в Европейский союз, за исключением Британии. На полях мероприятия лидеры государств должны утвердить со своей стороны документ об условиях Brexit. Как отметила Грибаускайте, далее решение предстоит принять британскому парламенту.

Президент Литвы, отвечая на вопрос о возможном провале соглашения в парламенте Великобритании, отметила, что в таком случае возможны четыре сценария.

«Это возврат к народному волеизъявлению (повторный референдум в Великобритании по Brexit. — Прим. ФАН), перевыборы (в королевстве. — Прим. ФАН), проведение повторных переговоров по этому документу. Я считала, у меня получилось четыре сценария», — сказала Грибаускайте.

Стоит отметить, что четвертым вероятным сценарием является выход Британии из Евросоюза без соглашения. Такой вариант развития событий назван жестким Brexit, который, по оценкам специалистов, будет наиболее неблагоприятен для всех сторон.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. За выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% опрошенных, 48,1% британцев высказались за сохранение текущего статуса. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit.

Ранее газета The Times сообщала, что британские переговорщики по Brexit пытаются отбиться от попыток европейского руководства добавить новые жесткие пункты в план по новым торговым отношениям между Лондоном и Брюсселем. Переговоры по выходу Великобритании из ЕС в Брюсселе достигли критической точки, отметили авторы материала.