Движение на Чуйском тракте перекрыли из-за сильной метели

Барнаул, 25 ноября. Движение грузовиков и автобусов временно ограничили в Алтайском крае на Чуйском тракте в сторону Бийска из-за сильной метели. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Регион накрыл сильный снегопад и метель. Движение по дороге ограничено до въезда в Бийск от гостиничного комплекса «Облепиха».

Как сообщает «Газета.ru», протяженность ограниченного участка составляет более 130 километров.

Отметим, что скорость ветра в отдельных районах региона составляет 16 метров в секунду, местами порывы доходят до 25 метров в секунду.