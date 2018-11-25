С высокоточным оружием все нормально: в ГД предостерегли Киев от агрессии против России в Азове

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу России и вошли в территориальные воды, говорится в сообщении погрануправления ФСБ России по Крыму.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта», — сообщают правоохранители.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что действия украинской стороны — это запланированная провокация. Подобный шаг попросту не может расцениваться как ошибка.

«Украинские корабли очень хорошо знают это небольшое море. Я думаю, там и ночью, в любую погоду, с закрытыми глазами можно разобраться, где нейтральные воды, а где — территориальные. Это провокация, попытка дестабилизировать ситуацию, спровоцировать РФ на какие-то действия, которые могли бы в дальнейшем стать объяснением для того, почему Украина должна отдать свои морские порты под американские военные корабли», — говорит собеседник агентства.

Фактически Киеву сегодня необходимо легализовать вопрос передачи Азовского побережья под американские базы. Украинским властям не удалось захватить Крым для размещения на полуострове американской военной базы. По словам парламентария, именно для этого и был затеян Майдан: чтобы вместо севастопольской военной базы России там базировались американцы.

«С Крымом у них не получилось это провернуть, теперь они будут рассматривать вариант Азовского моря. Естественно, под предлогом того, что Россия «агрессивна», «не дает» Украине пользоваться своими территориальными водами, постоянно что-то «обстреливает» или «захватывает». Киев будет обращаться к мировому сообществу, к своим союзникам-американцам. Может быть, США заведут свои катера под украинскую юрисдикцию», — рассуждает депутат ГД.

Если это произойдет, отмечает Александр Шерин, для России это может быть болезненно. Отечественную сторону будут провоцировать и дальше. По его мнению, РФ необходимо заняться экономическими вопросами: нам нужно усиливаться.

«У нас есть денежные средства, которые нужно направлять на здравоохранение, на образование, на экономику, на вооружения. Но ни в коем случае не в ущерб социальным вопросам. Сегодня РФ должна тратить деньги на увеличение рождаемости в нашей стране, также необходимо понимать, на что необходимо направлять финансы в оборонной сфере, чтобы деньги укрепляли наши Вооруженные силы. Сегодня нам необходимо усиливать войска быстрого реагирования: усиливать ВДВ, средства доставки. Чтобы мы могли отразить агрессию или в случае боестолкновения на приграничной территории с РФ мы имели возможность быть там, где нам нужно будет быть», — продолжает российский политик.

Опасные направления — это Афганистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан. Последняя страна, напоминает он, это член ОДКБ, и Россия обязана будет заступиться за Таджикистан. Собеседник агентства подчеркнул, что натовские войска постепенно стягиваются к границам Белоруссии. Обратил внимание депутат и на тот факт, что военные учения НАТО проводятся неподалеку от Калининграда.

«В трех-четырех местах будут провоцироваться некие военные конфликты, для того чтобы Россия не смогла сосредоточить свои войска на каком-то конкретном направлении. Нам нужно усиливать ВДВ, средства для доставки, вооружения», — перечислил депутат.

Также он предостерег Украину, а равно и другие страны от агрессии против РФ, в том числе в Азовском море.

«Сегодня у нас все нормально с высокоточным оружием, с ядерным щитом все отлично, с ПВО все прекрасно. То есть мы способны перехватывать ракеты, способны нанести упреждающий удар», — отметил он.

Необходимо сделать все возможное, чтобы армия имела возможность оперативно перебрасывать войска в любую точку.

«Публичные действия [Украины] стоит воспринимать как отвлечение внимания. Мы сейчас сосредотачиваемся на этой Украине, а агрессия может пойти с совершенно другой стороны. Мы не должны забывать Каспий. Нам нужно обращать внимание и на Туркмению, которая является нейтральным государством, но граничит с Афганистаном», — предостерегает политик.

По неподтвержденным данным, самолеты без опознавательных знаков забросили около 40 тысяч боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) на территорию Афганистана, который граничит с Туркменией. Последняя же богата газом и нефтью.

1 Организация запрещена на территории РФ.