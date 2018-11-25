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ФСБ опубликовала фото кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России

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ФСБ опубликовала фото кораблей ВМС Украины, нарушивших границу РоссииМосква, 25 ноября. Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии украинских военных кораблей, которые незаконно вошли в территориальные воды России. Об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Инцидент произошел в воскресенье утром 07.00. Украинские корабли продвигаются к Керченскому проливу.

ФСБ опубликовала фото кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России

Напомним, что ситуация в Азовском море обострилась после захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд» в марте 2018 года. Киев планирует продать судно на аукционе. Кроме того, в Херсоне украинские пограничники незаконно арестовали российский корабль «Механик Погодин». Инцидент с ним произошел в августе.

Москва называет действия Киева «морским терроризмом». В ответ на действия Киева Москва усилила пограничный досмотр в акватории Азовского моря. Позже власти Украины признал, что российские пограничники не нарушают международное право во время досмотров.

ФСБ опубликовала фото кораблей ВМС Украины, нарушивших границу России

Автор: Денис Коробейников
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