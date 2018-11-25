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Сирия: более 650 беженцев вернулись за сутки в САР

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Сирия: более 650 беженцев вернулись за сутки в САР

Дамаск, 25 ноября. Свыше 150 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана за прошедшие сутки, еще более 490 беженцев прибыли из Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, размещенном на сайте Минобороны РФ.

По данным военного ведомства РФ, за минувшие сутки в САР с территории других государств вернулись 655 мирных граждан: из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», а из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 496 человек.

Согласно данным Центра, саперы армии Сирии за прошедший день провели разминирование местности в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Хомс.

В ходе мероприятий было разминировано 11,5 гектара территории, а также три километра дорог, саперы нашли и ликвидировали 56 взрывоопасных предметов, в том числе три самодельных взрывных устройства (СВУ), следует из документа.

Автор: Андрей Крылов
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