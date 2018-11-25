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«Потерян спасательный плотик»: Киев обвинил Россию в таране украинского буксира в Азовском море

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«Потерян спасательный плотик»: Киев обвинил Россиию в таране украинского буксира в Азовском море

Киев, 25 ноября. Киев обвинил Россию в агрессии в Азовском море после того, как три военных украинских корабля незаконно нарушили границу РФ и, совершая опасные маневры, стали двигаться в сторону Керченского пролива.

О нарушении российской границы судами ВМСУ в воскресенье утром сообщила ФСБ РФ. Позже представители ВМС ВСУ на своей странице в Facebook заявили, что два бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и один рейдовый буксир «Яны Капу» совершали переход из Одессы в Мариуполь. При этом, как утверждают в ВМСУ, российский пограничный корабль «Дон» совершил таран рейдового буксира.

В сообщении уточняется, что в результате оказались повреждены главный двигатель «Яны Капу», обшивка и леерное ограждение, а также «потерян спасательный плотик».

Более того, представители ВМС ВСУ утверждают, что якобы информировали российскую сторону о намерениях осуществлять переход в соответствии с международными нормами.

Автор: Ярослава Замысловатова
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