Корабли украинского военного флота нарушили границу России | 25 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России

Об этом сообщили представители погрануправления ФСБ России по Крыму. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в семь утра. В настоящее время корабли находятся в районе Керченского пролива.

«Цель действия ВМС Украины в Черном море понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — подчеркнули в ФСБ.

Киев уже успел обвинить российское пограничное судно в таране буксира «Яны Капу», совершенном, якобы, в результате неосторожных действий россиян. Напомним, в акватории действует разрешительный порядок движения и стоянки кораблей. Он осуществляется по графику, утвержденному капитаном морского порта РФ. Добавим, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что украинские суда могут быть задержаны из-за нарушения морского законодательства.