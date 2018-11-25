Корабли украинского военного флота нарушили границу России | 25 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России
Об этом сообщили представители погрануправления ФСБ России по Крыму. По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в семь утра. В настоящее время корабли находятся в районе Керченского пролива.
«Цель действия ВМС Украины в Черном море понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе», — подчеркнули в ФСБ.
Киев уже успел обвинить российское пограничное судно в таране буксира «Яны Капу», совершенном, якобы, в результате неосторожных действий россиян. Напомним, в акватории действует разрешительный порядок движения и стоянки кораблей. Он осуществляется по графику, утвержденному капитаном морского порта РФ. Добавим, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил, что украинские суда могут быть задержаны из-за нарушения морского законодательства.
Четыре туриста на снегоходах пропали в Хакасии
Спасатели разыскивают четырех пропавших туристов, которые отправились кататься на снегоходах в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия. Как сообщили в МЧС, в поселке Приисковый ведется спасательная операция. В ней задействованы восемь сотрудников ведомства, к поискам привлечены волонтеры. Авиация не может подняться в воздух из-за сложных погодных условий.
В Балашихе загорелся рынок строительных и лакокрасочных материалов
В подмосковной Балашихе загорелся Никольский рынок строительных и лакокрасочных материалов. По прибытии первого пожарного подразделения было установлено, что возгорание происходит в ангаре. К 11 утра пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован. В тушении участвовали 22 единицы техники и 67 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.
73 жителя Сирии получили медпомощь после обстрела боевиками
Врач приемного отделения больницы в Алеппо Шерван Шехо сообщил, что 73 мирным жителям, включая четырех детей, была оказана медицинская помощь после обстрела сирийского города боевиками. При этом, по информации агентства SANA, пострадали не менее 107 человек. По словам Шехо, у всех госпитализированных имеются симптомы так называемой газовой аллергии — у них слезятся глаза, а также затруднено дыхание. Напомним, в ходе обстрела жилых кварталов города боевики, находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, применили боеприпасы, начиненные хлором.