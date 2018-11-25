Сирия, 25 ноября. В городе Манбидж в Алеппо прогремели два взрыва. Анкара выводит боевиков из демилитаризованной зоны и перебрасывает их к границам с Хасакой. Исламисты выпустили снаряды с хлором по городу Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям боевиков, ударивших по Алеппо снарядами с хлором; подверглись обстрелам исламистов в северной части Хамы.

«Исламское государство»1: ведет бои с курдами в Юго-восточной Сирии.

Курды: понесли потери в результате двух взрывов в городе Манбидж на северо-востоке Алеппо.

Международная коалиция: продолжает проводить авианалеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: передислоцируют боевиков из демилитаризованной зоны к границам Хасаки.

Провинция Алеппо

Стало известно, что накануне вечером боевики провели химатаку на административный центр региона. Как передает информационный портал Al Masdar News, исламисты выпустили несколько снарядов с ядовитым хлором по жилым кварталам города. По данным агентства новостей SANA News, более 100 человек были убиты или получили ранения в результате обстрела. Отмечается, что многих удалось спасти, своевременно оказав медицинскую помощь. В общей сложности были госпитализированы 107 человек, в том числе четверо детей. После атаки правительственные войска нанесли ответные удары по зонам дислокации и военным объектам джихадистов, с позиций которых был открыт огонь. Как передает Twitter-канал (IvanSidorenko1), под ударом оказались укрепления радикалов в пригороде Лерамун и вблизи населенного пункта Кафр Хамра, что привело к серьезным потерям с их стороны.

Между тем военный источник в сети Telegram (aheey555) сообщает о взрывах в городе Манбидж на северо-востоке провинции. Известно, что детонировали сразу два взрывных устройства, что привело к гибели как минимум трех бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Никаких данных о возможных организаторах взрыва пока не поступало, однако местные активисты заявляют о том, что к установке СВУ, вероятно, причастны сотрудники разведывательных служб вооруженных сил Турции. Напомним, Анкара ведет подготовку к крупномасштабной военной операции в Северной Сирии, результатом которой должна стать зачистка территорий к востоку от Евфрата от курдских вооруженных формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» продолжают развивать контрнаступление в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, радикалы террористической группировки предприняли новую атаку на позиции курдов в районе населенного пункта Аль-Бахра, утерянного курдскими отрядами накануне. Отмечается, что джихадисты готовят плацдарм для наступления на город Гаранидж. Военные источники AMN передают, что «демократические силы», в свою очередь, продолжают отступать на северо-запад вдоль восточного берега реки Евфрат. При этом ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами не прекращают проводить бомбардировки в поддержку союзников. Напомним, авианалеты западного альянса, осуществленные днем ранее, унесли жизни по меньшей мере 20 мирных жителей.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Watan News заявляет о том, что военные турецкой армии вывезли большое количество боевиков вооруженной оппозиции из демилитаризованной зоны в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин, расположенном на границе с сирийской провинцией Хасака. Напомним, турецкая сторона действует в рамках российско-турецкого Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации, подписанного 17 сентября. Тем не менее некоторые военные эксперты полагают, что Анкара также преследует цель укрепления своих позиций в приграничных районах в преддверии готовящегося наступления на позиции курдских вооруженных формирований. В последнее время на севере провинций Ракка и Хасака на территориях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF), участились обстрелы со стороны вооруженных сил Турции.

Провинция Хама

В районе границы между провинциями Идлиб и Хама не прекращаются вооруженные столкновения между частями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками исламистских бандформирований. По сведениям Twitter-канала (IvanSidorenko1), джихадисты вновь инициировали стычки, открыв огонь по населенным пунктам Атшан и Маан. Информации о возможных жертвах среди мирного населения пока не поступало. В качестве ответных действий правительственные подразделения нанесли удары по расположениям радикалов на подступах к городам Сукейк и Ат-Тамания. Также под обстрелом военнослужащих САА оказались фортификационные сооружения боевиков в окрестностях деревень Аль-Хабит, Тель Отман и Аль-Джанабра. Данные о нанесенном исламистам уроне в настоящий момент уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)