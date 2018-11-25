Сирия: число пострадавших при обстреле боевиками Алеппо возросло до 107

Дамаск, 25 ноября. Не менее 107 мирных жителей поступили в больницы и клиники после обстрела боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо снарядами с химическими веществами внутри. Об этом в воскресенье передает информационное агентство САНА со ссылкой на собственные медицинские источники.

Согласно информации издания, у пострадавших диагностированы симптомы удушья легкой и средней степени, некоторые сирийцы были переведены в отделение интенсивной терапии.

В минувшую субботу сирийский канал «Сурия» сообщал, что обстрелу боевыми припасами с отравляющими веществами подверглась торговая улица Нил. Кроме того, снаряды рухнули в соседних кварталах Эль-Халидия и Джамият-эз-Захра. Сирийские власти возложили ответственность за применение боеприпасов с химическими веществами на боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России).

Ране официальный представитель оборонного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские химики прибыли в сирийский город Алеппо. Он отметил, что, «согласно предварительным данным, боевые снаряды, которыми обстреляны жилые кварталы города, начинены хлором».

Конашенков также подчеркнул, что «российские специалисты пристально наблюдают за ситуацией вокруг Идлибской зоны деэскалации», за обстановку в которой, согласно всем договоренностям, отвечает Анкара.

1 Организация запрещена на территории РФ.