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СМИ сообщили, когда корабли ВМС Украины подойдут к Керченскому проливу

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СМИ сообщили, когда корабли ВМС Украины подойдут к Керченскому проливу

Севастополь, 25 ноября. Корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые в нарушение Конвенции Организации объединенных наций вторглись в территориальные воды России, подойдут к Керченскому проливу со стороны Черного моря приблизительно в полдень по московскому времени. Об этом сегодня заявил источник в морских кругах полуострова.

«Украинские военные корабли подойдут ко входу в Керченский пролив через полтора часа», — передает слова собеседника ТАСС.

Ранее российские пограничники сообщили, что три украинских военных корабля нелегально вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Автор: Андрей Крылов
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