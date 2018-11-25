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Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

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Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

Москва, 25 ноября. Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» развернута в Западном военном округе. Она усилила контроль неба в южной части Центральной России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Новая станция способна отслеживать и сопровождать самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты. Кроме того она позволит определять их государственную принадлежность и передавать информацию, как на командный пункт, так и зенитным комплексам.

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что радиус действия станции — 600 километров, кроме того, она может обнаруживать объекты на высоте до 80 километров.

Автор: Денис Коробейников
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