Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией

Москва, 25 ноября. Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» развернута в Западном военном округе. Она усилила контроль неба в южной части Центральной России, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Новая станция способна отслеживать и сопровождать самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты. Кроме того она позволит определять их государственную принадлежность и передавать информацию, как на командный пункт, так и зенитным комплексам.

«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что радиус действия станции — 600 километров, кроме того, она может обнаруживать объекты на высоте до 80 километров.