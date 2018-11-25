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Беспилотный рельсотрон с боевым лазером: источник рассказал о создании в России уникального танка

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Беспилотный рельсотрон с боевым лазером: источник рассказал о создании в России уникального танка

Москва, 25 ноября. В России ведут разработки уникального танка, способного нести принципиально новое оружие. По словам источника в оборонно-промышленном комплексе, боевую машину планируют вооружить боевым лазером и электромагнитной пушкой

«Концепция такова: гусеничная платформа — носитель перспективных видов вооружения с возможностью управления в беспилотном режиме», — уточнил он.

На первом этапе, по словам собеседника агентства «Интерфакс», главная задача состоит в том, чтобы создать мощную систему электроснабжения нового танка. Она должна позволить боевой машине нести энергоемкую полезную нагрузку. В дальнейшем, как рассказал он, такой танк получит и боевой лазер, и электромагнитную пушку. Разработками таких рельсотронов, по его данным, ведут и в других странах.

Напомним, появление беспилотной «Арматы» ранее анонсировал гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, а вице-премьер РФ Юрий Борисов, ранее занимавший пост заместителя министра обороны, еще в начале 2017 года заявлял о серьезном прорыве, которое ожидает Минобороны в сфере лазерного и электромагнитного оружия.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
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