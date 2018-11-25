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Нарушившие границу РФ украинские военные суда опасно маневрируют — ФСБ

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Нарушившие границу РФ украинские военные суда опасно маневрируют — ФСБ

Москва, 25 ноября. Три военных корабля Украины, нарушивших российскую границу и незаконно зашедших в ее территориальные воды, совершают опасные маневры, заявили в ФСБ РФ.

Ранее в ведомстве уточнили, что военные суда двигаются к Керченскому проливу. Российскую границу они незаконно пересекли около семи часов утра, действуя в нарушение двух статей  Конвенции ООН по морскому праву об обеспечении безопасности в морском пространстве со стороны прибрежного государства.

21 ноября МИД РФ предупредил Киев, что его попытки пересмотреть статус Азовского моря противоречат международному праву и грозят эскалацией обстановки в регионе. Если это произойдет, как подчеркнули в министерстве, вина будет полностью лежать на Украине и поддерживающие ее страны.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз напомнили, что Москва готова к конструктивному диалогу.

 


 

Автор: Алексей Громов
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