Нарушившие границу РФ украинские военные суда опасно маневрируют — ФСБ

Москва, 25 ноября. Три военных корабля Украины, нарушивших российскую границу и незаконно зашедших в ее территориальные воды, совершают опасные маневры, заявили в ФСБ РФ.

Ранее в ведомстве уточнили, что военные суда двигаются к Керченскому проливу. Российскую границу они незаконно пересекли около семи часов утра, действуя в нарушение двух статей Конвенции ООН по морскому праву об обеспечении безопасности в морском пространстве со стороны прибрежного государства.

21 ноября МИД РФ предупредил Киев, что его попытки пересмотреть статус Азовского моря противоречат международному праву и грозят эскалацией обстановки в регионе. Если это произойдет, как подчеркнули в министерстве, вина будет полностью лежать на Украине и поддерживающие ее страны.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз напомнили, что Москва готова к конструктивному диалогу.



