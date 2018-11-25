ФСБ: Три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России

Москва, 25 ноября. Три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России. Об этом сообщили представители погрануправления ФСБ России по Крыму.

По данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье утром в 07.00. В настоящее время украинские военные корабли продолжают двигаться к Керченскому проливу.

В акватории пролива, как напомнили в ФСБ, действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Он осуществляется по графику движения и расстановки судов, утвержденному капитаном морского порта РФ.

Напомним, отношения России и Украины в Азовском море резко обострились после незаконно захвата украинскими пограничниками траулера «Норд». Инцидент произошел в марте. На борту судна находились десять российских моряков. Сейчас Киев хочет продать траулер на аукционе. В августе в Херсоне был арестован еще один российский корабль «Механик Погодин».

Российская сторона назвала действия Киев «морским терроризмом» и в ответ ужесточила пограничный досмотр в своей части акватории Азова. Тогда Киев обвинил РФ в «жесткой политике задержания и осмотра судов». При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве ранее признали, что пограничники РФ не нарушают протоколов во время осмотра.