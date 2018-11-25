«Стало попахивать сектой»: воюющий за ВСУ актер Пашинин объяснил, почему ему не нужно гражданство Украины

Киев, 25 ноября. Скандально известный российский актер Анатолий Пашинин, сбежавший на Украину и участвующий в военных действиях в Донбассе в составе ВСУ заявил, что не желает менять российское гражданство на украинское.

Пашинин подчеркнул, что российский паспорт защищает его на территории Украины намного сильнее, поэтому менять его не будет выгодно. По его мнению, украинское гражданство могут отнять в любой момент, если ты кому-то неугоден на Украине.

«Гражданство Украины стало попахивать сектой. Можно его дать, а можно забрать. Если ты неугоден руководителю секты, то мы отнимаем его у тебя. Поэтому не надо», — заявил Пашинин в интервью журналисту украинского «5 канала».

Пашинин признался, что может принести украинцем «какую-то пользу».

Ранее актер рассказал, что вынужден экономить на всем и подумывает о возвращении в Россию. Пашинин пояснил журналистам, что разочарован итогами Майдана, а также недоволен политикой украинских властей, который не разобрались с нарушениями во время протестов 2014 года.

Кроме того, в одном из интервью российский актер назвал основную проблему жителей Украины. По его словам, они могут называть «себя как угодно», но только не украинцами, поскольку «им безразлична судьба страны». Актер сравнил Украину с колонией.

«Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца», — заявил Пашинин.

Ранее Пашинин рассказал, что «ловит кайф» от участия в боевых действиях на юго-востоке Украины. По его словам, он получает «чудовищное удовольствие» от того, что его не убили.