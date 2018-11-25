Массовое ДТП в Кемеровской области попало на видео

Кемерово, 25 ноября. Массовое ДТП произошло на Леснополянском шоссе в Кемерове, столкнулись не менее семи машин, сообщают очевидцы происшествия.

Движение на Леснополянском шоссе перекрыто. На месте инцидента находятся оперативные службы. Сотрудники ГИБДД предупредили автомобилистов об аварии и просят ехать другой дорогой.

По данным местных источников, на трассе находятся до 10 атвомобилей. От удара транспортные средства разбросало по обочине, пишет «Газета Кемерова». Появилось видео с места аварии.