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Массовое ДТП в Кемеровской области попало на видео

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Массовое ДТП в Кемеровской области попало на видео

Кемерово, 25 ноября. Массовое ДТП произошло на Леснополянском шоссе в Кемерове, столкнулись не менее семи машин, сообщают очевидцы происшествия.

Движение на Леснополянском шоссе перекрыто. На месте инцидента находятся оперативные службы. Сотрудники ГИБДД предупредили автомобилистов об аварии и просят ехать другой дорогой.

По данным местных источников, на трассе находятся до 10 атвомобилей. От удара транспортные средства разбросало по обочине, пишет «Газета Кемерова». Появилось видео с места аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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